Torre multipresa 18 in 1 con ricarica wireless: prezzo SBRICIOLATO

Questa torre multipresa 18 in 1 è un portento. Basta una sola presa Schuko per metterla in funzione e immediatamente ottieni: 12 prese Schuko, 4 porte USB A, 1 ingresso USB C super veloce e una piastra di ricarica wireless. Impressionante quanto spazio è possibile recuperare e – soprattutto – come diventa facile mettere in ordine.

Un prodotto di qualità e super sicura da usare, dotato anche di sistema di protezione da sovraccarichi. Se viene superato il massimo carico supportato (2500W), l’alimentazione viene interrotta per evitare danni. Dunque, super pratico e super sicuro. Per accaparrarti questo utilissimo gadget a mini prezzo da Amazon, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 19€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Torre multipresa 18 in 1: massima resa, minima spesa

Un prodotto incredibilmente utile. A una sola presa Schuko, puoi praticamente collegare fino a 18 dispositivi e fino a un massimo assorbimento di ben 2500w. C’è persino un sistema di ricarica wireless, caratteristica assolutamente non comune di questi prodotti.

Pratica la gestione delle prese Schuko: ogni gruppo da 6 è regolato da un pulsante di accensione e spegnimento. Potrai escluderle quando non servono.

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon con questa torre multipresa 18 in 1, adesso in sconto a prezzo piccolissimo. Spunta il coupon in pagina e completa adesso l’ordine per averlo a 29€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.