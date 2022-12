È tornato il mini termoventilatore De'Longhi in SUPER SCONTO (-32%)

Ora che il freddo si fa sentire puoi porre rimedio grazie a questa mini stufa a basso consumo dal bellissimo design. Se ti eri perso l’offerta puoi rifarti subito. Vai su Amazon e metti nel tuo carrello il mini termoventilatore De’Longhi a soli 44 euro, invece che 64,99 euro.

Il suo peso di soli 1,23 kg lo rende perfetto per ogni ambiente di casa tua. Puoi metterlo sulla scrivania o sotto il tavolo, te lo puoi portare al lavoro e usarlo quando vuoi. Consuma pochissima elettricità ma garantisce un’ottima efficienza. Potrai scegliere fra 3 diversi colori con una piccola differenza di sconto.

Mini termoventilatore De’Longhi: riscaldati e risparmia

Nonostante le sue dimensioni ridotte e dotato di una potenza massima di 350 W. Questo ti consentirà di avere un ottimo calore in tutta la stanza in cui lo metterai. Grazie al termostato posto sulla parte superiore potrai facilmente regolare la temperatura in base alle tue esigenze. Scegli i gradi che ti servono da un minimo di 5° C a un massimo di 28° C.

È dotato di una griglia orientabile che potrai spostare facilmente per regolare il flusso dell’aria in modo che possa arrivarti il calore che desideri dove vuoi. Se dovesse cadere accidentalmente non corri alcun pericolo, infatti si spegnerà in automatico. Ha una pratica maniglia a forma di laccio che ti permetterà di trasportarlo facilmente e averlo sempre con te.

Non rimanere al freddo in queste giornate invernali. Risparmia e riscaldati con questa piccola stufetta a basso consumo dal design originale. Fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo mini termoventilatore De’Longhi a soli 44 euro, invece che 64,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.