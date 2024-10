Torna la truffa PostePay: attenzione all'SMS killer

Dopo un periodo di calma apparente, la truffa PostePay è tornata con un SMS killer molto pericoloso. Sono già diverse le segnalazioni di uno strano messaggio che sembra essere stato inviato proprio da Poste Italiane, fornitore del servizio finanziario, ma che in realtà è un attacco di smishing molto pericoloso.

Il tono del messaggio è particolarmente allarmante. Avvisando l’utente di un possibile pagamento non autorizzato propone un link per risolvere velocemente il problema. Peccato però che quel link non è altro che il passaggio diretto a una pagina phishing dove viene clonata la pagina ufficiale per accedere al servizio finanziario.

Inserendo le proprie credenziali l’utente fornisce i dati per collegarsi al suo Home Banking ai cybercriminali autori di questa truffa a tema PostePay. Urgenza e panico sono i due ingredienti preferiti dai criminali del web che cercano di spingere la preda ad agire senza pensare troppo, in preda all’agitazione.Vediamo come riconoscere questi tipi di truffe e come difendersi da esse.

Truffa PostePay: come riconoscerla e difendersi

Quando si tratta di un messaggio allarmante non è facile mantenere la calma e agire con razionalità. Per questo i cybercriminali hanno realizzato, facendo tornare in voga, la truffa PostePay. Come puoi riconoscere questo SMS come minaccia e truffa? Ecco alcuni elementi utili a non farti cadere in questa e in altre trappole simili:

PostePay così come qualsiasi altra banca non chiede mai i tuoi dati personali e sensibili quindi se il messaggio contiene un link che rimanda a presunte pagine di accesso è già un indicatore che si tratta di una truffa ;

così come qualsiasi altra banca non chiede mai i tuoi e sensibili quindi se il messaggio contiene un link che rimanda a presunte pagine di accesso è già un indicatore che si tratta di una ; se il tono del messaggio è di urgenza e molto preoccupante spingendoti ad agire velocemente sul tuo conto corrente si tratta di una truffa pericolosa;

e molto preoccupante spingendoti ad agire velocemente sul tuo conto corrente si tratta di una truffa pericolosa; controlla anche testo del messaggio perché spesso, quando si tratta di truffe, contiene molti errori ortografici.

Per difenderti è necessario mantenere la calma anche quando ci si trova davanti a messaggi che avvisano di un possibile pagamento indesiderato. Tramite i canali ufficiali della banca, tranne che per i bonifici istantanei, è possibile bloccare pagamenti. In tanti casi, se non è stato possibile bloccare un pagamento o un addebito l’assicurazione rimborsa la somma sottratta. Quindi non è necessario cliccare su link di dubbia provenienza.

Contatta sempre i canali ufficiali di PostePay e non accedere mai al tuo Home Banking tramite link o app non ufficiali.