Torna negli anni '50 con il TOSTAPANE Ariete in OFFERTA al 37% in meno!

Non hai ancora un tostapane nella tua cucina? Beh, è il tuo giorno fortunato dato che Amazon ha deciso di scontare del 37% il bellissimo Ariete Moderna, dotato di un’estetica vintage e tante funzionalità. In altre parole, lo pagherai solo 34,90€!

Tutte le caratteristiche del tostapane Ariete

Vuoi un toast croccante al punto giusto, ogni mattina? Con l’Ariete 149 hai tutto ciò che ti serve e molto di più. Immagina di svegliarti e di poter personalizzare il tuo toast scegliendo tra ben 6 livelli di doratura. Che tu preferisca un toast leggermente dorato o uno più scuro e croccante, con questo tostapane hai la massima libertà. E se hai del pane avanzato? Nessun problema! La funzione scongelamento ti permette di trasformare il pane congelato in un delizioso toast caldo in un attimo.

Come si evince dalle foto, sono incluse ben due pinze, perfette per tostare sandwich e panini farciti senza rischiare di scottarti, garantendo una manipolazione sicura e agevole.

E mantenerlo pulito è estremamente semplice grazie al cassetto raccogli briciole estraibile, che facilita la rimozione delle briciole e rende la pulizia un gioco da ragazzi.

Questo elettrodomestico non è solo è perfetto per tostare il pane, ma ti consente anche di preparare toast, sandwich e panini farciti in modo rapidissimo. E con le varie manopole è incredibilmente facile da utilizzare anche per chi non ha molta dimestichezza con gli elettrodomestici.

Non farti scappare questa offerta imperdibile. Acquista il tostapane Ariete Moderna a soli 34,90€ invece di 55,00€. Goditi toast dorati alla perfezione e non solo, grazie alle sue numerose funzioni!