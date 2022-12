Torna l'offerta BOMBA di Amazon: Xiaomi Redmi Smart Band Pro a 29€

Oggi devo assolutamente segnalarti questo ritorno a un super prezzo, vicinissimo al minimo storico, per uno smart band eccezionale. Dovrai essere veloce perché è molto richiesto, per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi Smart Band Pro a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Bellissimo design sportivo con un display da 1,47 pollici Full AMOLED. Cinturino in morbido silicone che, grazie anche alla sua leggerezza, lo rende perfetto per ogni attività sportiva. Potrai godere di tantissime modalità di allenamento e di un’ampia gamma di monitoraggio della salute. Inoltre è resistente all’acqua e ha un’ottima batteria.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro a prezzo sgretolato

Il display è molto ampio per uno smart band e offre un’intensità di colori eccezionale, sempre brillanti e luminosi anche in condizioni non ottimali. È in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue, il battito del cuore e le fasi del sonno in ogni momento. Ti fornisce poi una valutazione completa che potrai visionare tramite l’app dedicata.

È dotato di 110 modalità di allenamento. E mentre le svolgi il tuo braccialetto continuerà a tenere traccia del tuo battito cardiaco e delle calorie bruciate, anche per gli sport acquatici. Parlando proprio di quest’ultimi, ha una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, per cui potrai tenere al polso il tuo Xiaomi Redmi Smart Band Pro ovunque tu voglia. Si associa facilmente al tuo smartphone sia Android che iOS e ha una connessione stabile. Infine, non per importanza, è dotato di un’ottima batteria che ti garantisce fino a 14 giorni con una sola ricarica.

A questo prezzo è difficile davvero trovare qualcosa di meglio. Ovviamente come ti dicevo le richieste sono molto alte e le unità disponibili con questo sconto sono poche. Per cui vai subito su Amazon acquista il tuo Xiaomi Redmi Smart Band Pro a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.