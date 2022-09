Torna al lavoro online con una VPN, assicurati sicurezza e prestazioni

Tutto ha un inizio e una fine, è fisiologico. Anche le tanto meritate vacanze. I ragazzi torneranno a scuola e tu ai tuoi doveri. Se questo destino non lo puoi cambiare, puoi però scegliere di tornare al lavoro online in modo sicuro, affidandoti a una VPN.

Perché questo è così importante? Il motivo è molto semplice, la navigazione online sta diventando sempre più pericolosa e questo non è un bene per chi lavora costantemente connesso. Proteggersi è una scelta non solo responsabile e intelligente, ma anche obbligata.

Ovviamente è necessario anche sapere a quale VPN affidarsi. Non tutte sono uguali e, soprattutto, non tutte offrono gli stessi standard di sicurezza. Come puoi scegliere quella giusta? Assicurati fin da subito protezione e prestazioni scegliendo Surfshark.

Grazie alla promozione Back To School Sale potrai attivare questo speciale servizio risparmiando parecchi soldi. Infatti, sottoscrivendo 24 mesi di abbonamento ottieni uno sconto dell’83% e in più 3 mesi di protezione gratis.

Lavora online in totale sicurezza: scegli la migliore VPN su piazza

Ricordati che con i se e con i ma non si fa la storia. Perciò è questo il momento per scegliere la VPN giusta e proteggersi dalle minacce che sono disseminate online mentre navighi. Scegli Surfshark che oggi è in offerta all’83% di sconto con 3 mesi di servizi gratis.

Il vantaggio di lavorare, divertirti e navigare online con una VPN è la sicurezza, l’ottimizzazione e il risparmio. Per quanto riguarda la sicurezza, grazie al tunnel crittografico di Surfshark potrai navigare online senza preoccupazioni perché sarai completamente anonimo. Addirittura potrai collegarti a WiFi pubbliche senza problemi.

Per quanto riguarda, invece, l’ottimizzazione, i server ai quali ti collegherai hanno una larghezza di banda illimitata. Questo significa che la tua connessione sarà trasformata diventando più veloce e stabile. Ciò è ottimo quando guardi un contenuto in streaming o giochi online.

Infine, per quanto riguarda il risparmio, grazie a questa VPN potrai risparmiare sui tuoi acquisti. Infatti, negozi online, servizi di noleggio, compagnie aeree e altro gestiscono i loro prezzi in base alla tua posizione geografica. Puoi pagare di meno attivando Surfshark e facendo acquisti come se fossi in un’altra località.

Quindi non perderti questa speciale promozione. Tra l’altro, rispetto a molte altre VPN, Surfshark è utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi. Potrai quindi proteggere te e tutta la tua famiglia, i tuoi dipendenti al lavoro e così via senza alcun limite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.