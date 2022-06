Torna la BOMBETTA: chiavetta 128GB a 10€, ideale per smartphone e PC

Torna disponibile su Amazon, l’apprezzatissima chiavetta da 128GB con doppia uscita USB. Perfetta per smartphone, PC e tablet, a questo prezzo è un vero e proprio affare.

Ora che è di nuovo possibile acquistarla, sii veloce e completa l’ordine al volo per accaparrartela. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Chiavetta 128GB a 10€: autentico affare su Amazon

Un prodotto super versatile, che puoi portare a casa con pochi spiccioli e avrai modo di sfruttare in un sacco di contesti. Infatti, grazie alla doppia uscita USB (di tipo A e di tipo C) puoi agevolmente collegarlo a smartphone, tablet, PC, decoder, media player e non solo.

In un attimo, copi e sposti documenti, effettui un backup oppure – semplicemente – li metti al sicuro all’interno della tua memoria esterna e li porti sempre con te. Grazie al particolare modello, potrai spostare file da una dispositivo all’altro, senza la necessità di utilizzare cavi o adattatori. Inoltre, con tutto questo spazio di archiviazione, non importa quanto grade è il file: non avrai problemi.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, adesso che la chiavetta 128GB è tornata in gran sconto a 10€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.