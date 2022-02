Torna in promo la MAGICA chiavetta USB che colleghi al telefono

Una chiavetta USB che da una parte ha un classico connettore e dall'altra un Type C pazzesco per collegarla praticamente a qualsiasi dispositivo sulla faccia della terra. Semplicissima da utilizzare, è una manna dal cielo se conti che la connetti direttamente allo smartphone e liberi spazio senza cancellare nulla. Con appena 11,89€ te la porti a casa, ma per pochissimo. Si tratta di un'offerta a tempo su Amazon quindi sbrigati al più presto.

Ovviamente le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Chiavetta USB: la magia dell'OTG a portata di mano

Hai mai sentito parlare dei dispositivi OTG? Se la risposta è negativa ti dico che ne hai uno proprio davanti agli occhi. Questa chiavetta USB la colleghi a tablet, laptop, computer, smartphone e ovunque tu voglia per poter trasferire file nel giro di secondi.

Semplicissima e comodissima, ti evita la seccatura di pagare un abbonamento mensile o annuale per il Cloud ma ti fa conservare tutto ciò che vuoi alla stessa maniera. Piccolina e indispensabile, te la porti sempre dietro così non rimani mai a secco.

In particolar modo ti dico subito che ti mette a disposizione ben 128 GB di spazio per tutta l'autonomia che vuoi. Video, foto, documenti, musica, film. Ci passi sopra qualunque cosa e non ti fai problemi.

È praticamente un dispositivo 2 in 1 che nella quotidianità ti tornerà sempre utile, fidati. Una volta che la provi non ne fai più a meno.

Acquista al volo questa chiavetta USB OTG su Amazon approfittando immediatamente della promozione a tempo. La paghi solo 11,89€ se ti affretti. Con Prime attivo sul tuo account non paghi neanche un euro in più per riceverla a casa e conta che le spedizioni sono velocissime, già a partire da domani la utilizzi.