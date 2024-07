Torna il cashback GameStop: ricevi uno sconto per i prossimi acquisti

GameStop continua con le sue promozioni estive, questa volta offrendo 5 euro di cashback a fronte di un acquisto di credito digitale per almeno 50 euro. L’offerta è valida soltanto per i membri GS Pro Club, l’abbonamento da 16,99 euro annui che amplia l’esperienza GameStop con una serie di vantaggi esclusivi, come sconti, anteprime dedicate, VIP Pass e molto altro.

Come ricevere il cashback GameStop

La nuova promozione GameStop è valida fino al 17 luglio. Per ottenere i 5 euro di cashback, basta acquistare un credito digitale di almeno 50 euro. Per credito digitale si intendono le ricariche / voucher prepagati che possono essere utilizzate per acquistare abbonamenti o ricaricare conti.

Segnaliamo, ad esempio, la ricarica Netflix da 50 euro (pari a circa 4 mesi di abbonamento Standard), le varie schede eShop Nintendo in diversi tagli, dai 100 ai 50 euro, e anche i V-BUCK di Fortnite (13500 a 89,99 euro). Nel catalogo digitale di GameStop troviamo anche gift card, come ad esempio Airbnb in due tagli (50 e 100 euro), Zalando da 50 euro, Twitch e Uber, tutte da 50 euro.

Basterà acquistare una di queste carte digitali, per un valore minimo di 50 euro, per ricevere 5 euro di cashback da spendere per i prossimi acquisti. Ricordiamo che la promozione è rivolta ai soli membri di GS Pro Club.

I vantaggi di GS Pro Club di GameStop

Abbonandosi al programma, per un costo di 16,99 euro all’anno, è possibile ricevere alcuni vantaggi esclusivi. Come il 5% di sconto su un’ampia selezione di articoli, extravalutazione minima garantita, spedizione gratuita, VIP Pass per eventi esclusivi GameStop, regali di compleanno e anteprime in esclusiva.

I vantaggi non si limitano al gaming. I membri GS Pro Club ricevono anche 2 mesi di DAZN Start, cofanetti SmartBox al 15% di sconto e piatti scontati fino al 50% con Nutribees.