Torna Frecciarosa: a ottobre consulenze e visite mediche gratuite in treno

Dal 1° ottobre 2024, grazie all’iniziativa “Frecciarosa”, la prevenzione viaggia di nuovo sui binari italiani. Gruppo FS, in collaborazione con IncontraDonna, tornerà a offrire per tutto il mese di ottobre consulenze e visite mediche gratuite per promuovere la salute e la prevenzione oncologica, sui treni Frecciarossa, Intercity e Regionali.

Cos’è il progetto Frecciarosa?

“Frecciarosa – la prevenzione viaggia in treno” nasce nel 2010 da una collaborazione tra la Fondazione IncontraDonna e le Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero della Salute. L’iniziativa si propone di diffondere la cultura della prevenzione oncologica, con un focus particolare sul tumore al seno.

Durante il mese di ottobre, tutte le Regioni italiane, incluse le isole, saranno coinvolte in questa importante campagna di prevenzione, che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei controlli regolari e di uno stile di vita sano.

Consulenze gratuite, ma anche visite ed ecografie

A partire dal 1° ottobre 2024, i treni Frecciarossa, Intercity e del servizio Regionale diventeranno veri e propri centri di prevenzione viaggiante. A bordo, i passeggeri avranno l’opportunità di accedere a consulenze mediche gratuite per la prevenzione oncologica e, in alcuni casi, sarà possibile effettuare visite ed ecografie al seno direttamente sul treno.

Inoltre, verrà distribuito il Vademecum della Salute, un utile strumento per promuovere uno stile di vita corretto per tutta la famiglia, disponibile anche in formato digitale sia in italiano che in inglese. Una delle novità più importanti dell’edizione 2024 è l’introduzione di una tappa aggiuntiva per gli screening oncologici: grazie alla collaborazione con la ASL ROMA 1 e il supporto logistico offerto dal Gruppo FS, il 24 ottobre sarà possibile accedere a una serie di prestazioni sanitarie gratuite presso lo scalo ferroviario di San Lorenzo a Roma.

Tra i servizi offerti, ci saranno pap test, vaccinazioni Hpv e altre prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale per le fasce d’età coinvolte negli screening. Un’occasione unica per prendersi cura della propria salute in modo semplice e veloce. Tutte le tratte interessate dall’iniziativa e il calendario delle attività sono disponibili sul sito web www.frecciarosa.it: si parte martedì 1 ottobre sui treni A/R tra Roma e Milano.