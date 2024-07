Torna l'EPICO trapano avvitatore a percussione con valigetta a SOLI 37€

Ormai il fai da te è diventato una cosa per tutti e non più per pochi, ma lavori un po’ più complicati necessitano di un giusto attrezzo. Oggi puoi fare un colpaccio. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello questo trapano avvitatore a percussione con valigetta e accessori a soli 37,50 euro, anziché 49,90 euro.

Oggi dunque c’è lo sconto del 25% che ti permette di risparmiare più di 12 euro sul totale e soprattutto di portarti a casa un attrezzo elettrico utilissimo. Con questo trapano puoi forare qualsiasi superficie senza sforzo e avvitare i mobili o le mensole. Ha tutto quello che ti serve per tanti lavori e costa pochissimo.

Trapano avvitatore a percussione a pochissimo

Il rapporto qualità prezzo di questo trapano avvitatore a percussione è davvero incredibile. A una cifra del genere si fatica a trovare qualcosa con questa qualità. Infatti si può subito notare un design confortevole e leggero, con un’impugnatura antiscivolo per garantire una migliore presa.

Ha 25 marce che puoi scegliere in base al lavoro che stai facendo nonché 2 velocità facilmente selezionabili con l’apposito selettore. Il grilletto è sensibile alla pressione e il mandrino per cambiare le punte è autoserrante. La funzione di percussione ti permette di fare buchi in pareti più spesse e robuste. Troverai inoltre una valigetta contenente diversi accessori per tanti lavori.

Un’offerta così è chiaro che scadrà a momenti. Quindi prima che ciò avvenga vai su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a percussione con valigetta e accessori a soli 37,50 euro, anziché 49,90 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.