Perché una torcia Xiaomi NexTool e non un altro brand? Aspetta di scoprire di cosa è capace questo gioiellino e ti renderai conto che non c'è concorrenza che tenga: tanta qualità – a questo prezzo – non te la offre nessun altro.

Già, perché adesso questo gioiellino è anche in super sconto, come antipasto del Prime Day: lo porti a casa a 22€ circa da Amazon, spuntando semplicemente il coupon in pagina prima di pagare.

Xiaomi: eccellente torcia in super offerta

Un solo dispositivo, due lampade con due precise funzioni diverse. La prima, quella zoomable, è perfetta per vedere lontano e in modo chiaro. Con una potenza massima di 1000 lumen, arrivi fino a 240 metri!

La seconda, posizionata lateralmente, serve per fare luce con raggio più largo, ma nelle vicinanze (15 metri massimo). In abbinata al magnete, incorporato nel corpo del prodotto, la seconda opzione è perfetta per illuminare piccoli ambienti come automobili, tende da campeggio e simili.

Trattandosi di un prodotto pensato per resistere, non solo i materiali di costruzione sono eccellenti, ma c'è anche la certificazione IP54 a protezione dal contatto accidentali con polvere e acqua.

Grazie al funzionamento attraverso batteria integrata non dovrai sostituire parti, ma – semplicemente – ricaricarla quando serve. La durata massima può arrivare a 90 ore, ma demente moltissimo dalla modalità di utilizzo. Ecco i dettagli:

Torcia Zoomable

Alta luminosità: 1000lm, batteria 2,5 ore, distanza di irradiazione 240 metri ;

; Media luminosità: 180LM, batteria 6 ore, irradiazione 100 metri;

Bassa luminosità: 40lm, batteria 24 ore, irradiazione 40 metri.

Lampada laterale

Alta luminosità: 200 lumen, batteria 4 ore, distanza di irradiazione 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen, batteria 48 ore, irradiazione 5 metri;

Luce rossa sempre accesa: 6 lumen, batteria 24 ore;

Rosso e bianco lampeggiante: batteria 90 ore.

La chicca finale sai qual è? In caso di emergenza, questo dispositivo emette un avviso lampeggiante, ma soprattutto sonoro di oltre 90dB: chiedere aiuto è molto più facile!

Insomma, un vero e proprio coltellino svizzero, non una banale torcia. Il gioiellino di NexTool by Xiaomi è pronto a darti soddisfazioni enormi in qualsiasi contesto. Soprattutto, se sarai velocissimo, ed approfitterai dello sconto in pagina, con una spesa di 22€ circa avrai fatto un vero e proprio affare!

Le spedizioni, fra l'altro, sono rapide e gratis: garantite dai servizi Prime. Ti piacciono questi sconti nascosti? Allora iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e non perderne più!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home