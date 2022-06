Torcia LED 10000 lumen POTENTISSIMA e indistruttibile a 14€ (-50%)

Una torcia LED potentissima da 10000 lumen, con batteria ricaricabile estraibile e un corpo progettato per resistere ad acqua, urti e sporcizia. Con le promozioni Amazon del momento, questo utilissimo strumento lo porti a casa a 14€ circa appena. Ottieni subito lo sconto del 50%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Torcia 10000 lumen: utile e versatile

Un prodotto compatto e super portatile, perfetto per contesti di emergenza oppure per i tuoi viaggi. Ad esempio, in campeggio è l’ideale da avere sempre in tasca. La sua batteria da 5800 mAh ti garantisce ampia autonomia energetica, ma non solo. In caso di emergenza, puoi anche utilizzare 3 batterie mini stilo.

Dotato di doppia lampada, questo dispositivo ne ha una principale frontale e una laterale, entrambe votate a diverse tipologie di utilizzo. Quella principale, arriva a una distanza di illuminazione di 150 metri e ti permette di scegliere fra 5 modalità di funzionamento.

Come anticipato, è una torcia da 10000 lumen decisamente robusta. Infatti, è progettata per resistere senza problemi ad urti, cadute, intemperie e non altri fattori che potrebbero danneggiarla.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo dispositivo risparmiando il 50% su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 14,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.