Top 10 smartphone più venduti nel Q2 2024: iPhone in testa?

Il mercato degli smartphone è in continua evoluzione: cambiano le esigenze ed i gusti dei consumatori, per cui le aziende non possono fare altro che adeguarsi allo scopo di consolidare, e magari accrescere, il loro market share.

Non è un segreto il fatto che Apple e Samsung siano tra i brand con il maggior numero di presenze nella top ten degli smartphone più venduti: in maniera specifica, gli iPhone non smettono di presidiare il podio. Resta da chiedersi se in questo secondo trimestre del 2024 sia cambiato qualcosa rispetto al medesimo periodo dello scorso anno: scopriamolo insieme.

Gli iPhone di Apple non si schiodano dalle prime posizioni

Gli iPhone (ed in particolare i nuovi iPhone 15), continuano ad essere i veri dominatori anche durante il Q2 del 2024, nonostante un leggero calo rispetto al secondo trimestre del 2023. Nel complesso, Apple e Samsung confermano di essere dei veri e propri evergreen nella lista di Counterpoint riguardante i primi dieci smartphone più venduti al mondo.

Osservando nel dettaglio le percentuali, iPhone 15 detiene la quota maggiore con il 4,1%, seguito al secondo posto dall’iPhone 15 Pro Max al 3,7% ed in terza posizione dall’iPhone 15 Pro con il 3,1%. Risultati pressoché simili rispetto a quelli ottenuti lo scorso anno da iPhone 14, iPhone 14 Pro Max ed iPhone 14 Pro. Tuttavia, possiamo notare come ognuno dei tre nuovi modelli abbia registrato un calo dello 0,1% rispetto ai predecessori.

Il quarto posto, a differenza del 2023, non è più occupato da un ulteriore iPhone ma piuttosto dal primo smartphone Android in classifica, vale a dire Samsung Galaxy A15 5G con il 2% a cui segue la variante 4G con l’1,8%. Dopo iPhone 14 e Samsung Galaxy A55 rispettivamente al sesto ed al settimo posto, c’è spazio anche per un altro brand: è Redmi 13C 4G ad occupare l’ottava posizione. La Top 10 degli smartphone più venduti nel Q2 2024 si conclude poi con Samsung Galaxy S24 Ultra e, come fanalino di coda, Galaxy A05.