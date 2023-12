TONFO TOTALE su eBay per Motorola moto G54 5G: dual SIM ad appena 159€

L’eccellente smartphone Android di fascia media Motorola moto g54 5G è pronto a sorprenderti sotto tutti i punti di vista, a partire da quello più importante: ti bastano appena 159€ su eBay per acquistarlo immediatamente. Il calo di prezzo così repentino è reso possibile da uno scioccante sconto del 30%, l’unico che ti permette di risparmiare ben 70€ su uno smartphone di per sé economico.

Nonostante il calo di prezzo stiamo parlando di un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, a partire da un rapporto qualità/prezzo invidiabile e una scheda tecnica di tutto rispetto.

L’eccellente Motorola moto g54 5G costa una sciocchezza su eBay: occasione imperdibile

Non ci crederai ma Motorola moto g54 5G monta un eccellente pannello da 6.5 pollici ideale per guardare video fino a risoluzione Full HD, è alimentato da un potente processore octa core ed è anche presente Android 13. Dual SIM e con connettività 5G disponibile fin da subito, il mediogamma di Motorola monta anche una mega batteria da 5000 mAh e un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo di vendita su eBay così conveniente è davvero difficile resistere al mediogamma Android di Motorola; non farti trovare impreparato e prendi al volo questa offerta allettante, incredibilmente proposta con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.