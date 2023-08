Tonfo di 120€ su Amazon per Redmi Note 12 Pro+: prezzo GHIOTTO

Redmi Note 12 Pro+ 5G è da molti etichettato come uno tra i più interessanti mediogamma Android di quest’ultimo periodo, il che lo rende incredibilmente appetibile ora che puoi acquistarlo a un prezzo molto conveniente con questa offerta di Amazon. Con uno sconto immediato del 24%, infatti, il device del colosso cinese crolla ad appena 379€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Basta un rapido sguardo al suo design e una basilare conoscenza della scheda tecnica per comprendere fin da subito il perché di tanto interesse verso questo smartphone.

C’è il 24% di sconto su Amazon per l’ottimo Redmi Note 12 Pro+ 5G: che affare

Redmi Note 12 Pro+ 5G monta un eccellente pannello AMOLED da 6.63 pollici ad altissima risoluzione e super fluido, il tutto impreziosito ulteriormente da una validissima fotocamera frontale per selfie di qualità. Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e un processore octa core molto veloce, il telefono di Redmi monta anche un modem 5G per la navigazione in rete ad altissima velocità.

Ciò che rende estremamente interessante il device di Redmi, oltre al prezzo molto conveniente, è il comparto fotografico: stiamo parlando di un modulo triplo con un sensore principale da ben 200 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video ad altissima risoluzione.

Quasi impossibile resistere a questa offerta di Amazon che finalmente porta giù il prezzo di uno tra i più popolari e chiacchierati smartphone Android di fascia media di quest’ultimo periodo; metti subito nel carrello Redmi Note 12 Pro+ 5G e preparati a un’esperienza di utilizzo al top senza spendere un capitale.

