Control è il gioco gratis di oggi su Epic Games Store?

Il gioco gratis di oggi, 26 dicembre, su Epic Games Store sarà Control. A rivelarlo ancora una volta è il forum di Dealabs.com, che finora ha svelato in anticipo tutti i giochi regalati tramite la piattaforma durante le festività natalizie. L'ultimo è stato Prey.

Siamo ancora in attesa della conferma ufficiale, che arriverà alle 17 ora italiana, quando il gioco dovrebbe essere disponibile per l'acquisto gratuito. Vi basterà collegarvi al link seguente e accedere con il vostro account all'ora indicata per avere la vostra copia gratis:

Control, l'ultimo capolavoro Remedy, in regalo con Epic Games Store?

Nel caso non l'aveste giocato, può essere un'ottima occasione per recuperare uno dei migliori titoli del 2019.

Control è uno sparatutto in terza persona con elementi soprannaturali sviluppato da Remedy, il team autore di Alan Wake e Quantum Break. Ambientato nel medesimo universo narrativo di quest'ultimi, nel gioco prendiamo i panni di Jesse Faden, che si riscopre direttrice di una misteriosa agenzia segreta di New York, costretta ad affrontare una minaccia ultraterrena.

Nel corso dell'avventura, dovremo imparare a dominare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e interagire con ambienti distruttibili per avere ragione degli avversari. Il tutto mentre scopriamo una storia ricca di mistero e imprevedibilità.

L'edizione che dovrebbe essere in regalo con Epic Games Store è la Standard Edition, che non include quindi i due DLC narrativi postumi al lancio: Le Fondamenta ed EMA, quest'ultima collegata direttamente ad Alan Wake.

Vi informeremo non appena avremo conferma che Control sarà effettivamente il gioco in regalo di oggi su Epic Games Store.