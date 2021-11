Tiscali Ultramobile Business 70: tutto in 7,99€

Tiscali gioca il jolly nel mondo business con una offerta mobile tanto densa di “plus”, quanto conveniente nel prezzo. Da quest'ultimo elemento bisogna infatti partire per comprendere la carta che Tiscali si gioca in questo particolare segmento, dove le esigenze sono superiori rispetto ad un qualsiasi contratto consumer e dove il costo ha sempre e comunque una sua valenza: 7,99 euro al mese (iva inclusa) sono tutto quel che serve per accedere a questo piano prepagato con ricarica automatica su conto bancario o carta di credito.

L'offerta è dedicata agli utenti dotati di Partita IVA e si chiama “Ultramobile Business 70“. Attenzione, però: attivandola subito il prezzo è del tutto speciale e permette di dotarsi di una soluzione ricca di opzioni ideali proprio per il contesto professionale. Vediamo tutti i dettagli.

Ultramobile Business 70, tutto in soli 7,99€

Cosa ci sta in appena 7,99 euro al mese?

chiamate illimitate

100 SMS

70 GB di traffico con navigazione 4G fino a 225Mbps

70GB sono una soglia decisamente superiore alla media delle offerte sul mercato, soprattutto a questi livelli di costo. La quantità di traffico è del resto uno degli elementi cardine di una offerta mobile, soprattutto quando le esigenze sono “business” e non si può certo perdere il filo della connettività a metà strada. E ci si aggiunga che oltre 4GB sono sfruttabili in tutta l'area europea, mentre nel contratto sono inoltre previsti plus quali:

Trasferimento di chiamata e segreteria telefonica

Navigazione hotspot

Controlli consumi e spese extra dal tuo MyTiscali

Numeri a pagamento disabilitati

Il prezzo del pacchetto è solitamente assestato a 9,99 euro (già di per sé estremamente conveniente), ma l'offerta in scadenza in questi giorni abbassa ulteriormente l'asticella del prezzo e alza quella della convenienza. Il costo della SIM è pari a 10€, mentre il costo di attivazione per chi passa a Tiscali è totalmente annullato.

La rete di appoggio della connettività Tiscali è quella propria di TIM: stessa copertura, stessa ricezione, massima garanzia. Come un'offerta business impone, del resto, ma con un prezzo che profuma di low cost.