La nuova Smart 70 TOP di Tiscali è una tariffa, per ora disponibile solo presso i rivenditori, che vuole conquistare i clienti di specifici operatori MVNO.

Tiscali Smart 70 TOP: i dettagli

Come già detto, l'offerta è al momento disponibile solo nei negozi anche se potrebbe essere che in breve tempo possa essere commercializzata anche online.

Tiscali Smart 70 TOP offre minuti senza limiti verso telefoni fissi e mobili in Italia, 100 SMS verso tutti i gestori e 70 Giga di traffico dati in 4G fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Tutto questo a soli 6,99€ mensili. La tariffa in questione prevede l'addebito su conto corrente o carta di credito, altrimenti il suo prezzo salirà a 8,49 euro al mese.

Tutte le promo di Tiscali hanno la medesima copertura di TIM e dunque offrono una garanzia da questo punto di vista. Inoltre,

Costi ed altro

Smart 70 TOP non ha alcun contributo iniziale. L'unica spesa da sostenere corrisponde a quella relativa alla SIM Card ed ammonta a 10€.

L'attuale offerta winback è attivabile in portabilità da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho.mobile, PosteMobile e altri MVNO. Infine, la promo è disponibile anche per i già clienti Tiscali con un costo iniziale pari a 15 euro una tantum.

Tiscali

Tariffe