Tiscali Smart 30 Cagliari Calcio: 30GB a 4,99€

Tiscali Smart 30 Cagliari Calcio è la nuova PROMO dedicata per i tifosi sardi. Oltre alla tariffa a meno di 5 euro al mese che vedremo di seguito, Tiscali, grazie alla partnership offre un 15% di sconto da usufruire sullo store della squadra di calcio isolana.

L’offerta in questione è davvero una gioia per gli occhi! La SIM, infatti, è personalizzata con una foto della tifoseria sarda con su scritto lo slogan “Una terra, un popolo. una squadra”.

Tiscali Smart 30 Cagliari Calcio: i dettagli

Questa promozione è attivabile ONLINE attraverso una pagina dedicata. La PROMO non è infatti visibile tra quelle disponibili sulla Home Page. Tiscali Smart 30 Cagliari Calcio prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali, SMS verso tutti gli operatori e senza limiti e 30 Giga di traffico dati su rete TIM in 4G+ fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Tutto questo ad un prezzo davvero sorprendente! Stiamo parlando di appena 4,99 euro ogni mese. La tariffa in questione ha l’addebito mensile su carta di credito o conto corrente. Anche se è prevista questa modalità di rinnovo, l’offerta non ha alcun vincolo contrattuale.

Ricordiamo che oltre a questa offerta telefonica, Tiscali, attualmente in promozione anche con la sua offerta per attivare internet a casa.

Nel costo mensile troviamo anche ben 4,09 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming. I minuti e gli SMS disponibili in Italia sono usufruibili anche in Europa.

La promo a meno di 5 euro mensili dedicata ai tifosi del Cagliari Calcio è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende passare al virtuale su rete TIM da qualsiasi gestore.

Costi ed altro

Il costo di attivazione così come quello previsto per la spedizione della scheda SIM sono completamente GRATIS. Il corrispettivo iniziale ammonta a 19,99 euro una tantum e comprende la prima mensilità ed il costo della SIM di 15 euro.

L’offerta che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE fino al 28 Luglio 2022, salvo eventuali proroghe.

