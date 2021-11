Tiscali Smart 100: tutti i dettagli della PROMO!

Tiscali è sicuramente uno dei virtuali con velocità di navigazione internet superiore alla media dei gestori MVNO.

Fin dal primo anno di attività, nel lontano 1999, l'operatore ha cercato di portare qualcosa di nuovo nel mercato delle telecomunicazioni italiano.

Il gestore sardo ha di fatto eliminato il costo fisso per l’abbonamento internet, questo ha contribuito alla diffusione della rete su tutto il territorio nazionale.

Una delle principali caratteristiche di Tiscali è sicuramente il concetto di trasparenza. Tutte le tariffe del gestore non prevedono vincoli contrattuali.

Tra le varie offerte proposte dall'operatore – sia online che presso i rivenditori autorizzati – troviamo la Smart 100, di cui oggi vi parliamo più nello specifico.

Tiscali Smart 100: caratteristiche e prezzi

La Smart 100 di Tiscali è sicuramente una tra le più interessanti promo disponibili a catalogo. Oltre a questa, che per ora scade il 25 Novembre 2021, è possibile attivare la Smart 70 a 7,99 euro mensili.

La tariffa offre ben 100 Giga in 4G su rete TIM con prestazioni fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload, 100 SMS verso tutti i gestori mobili italiani e chiamate senza limiti verso qualsiasi operatore sia fisso che mobile. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili, senza vincoli! Inoltre, sono disponibili ben 5,45 Giga in roaming da poter utilizzare per i viaggi in Europa, come previsto dalle normativi sul roaming.

L’offerta in questione è attivabile solo in portabilità da specifici operatori, in questo caso il target è rivolto ai clienti che provengono da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Very Mobile, Ho Mobile, Fastweb, Poste Mobile ed altri MVNO.

Smart 100 prevede l’addebito automatico di 9,99 euro al mese, anziché 14,99 euro, su conto corrente o carta. Questo però non comporta alcun vincolo contrattuale. Sarete dunque liberi di cambiare operatore anche il giorno dopo, senza penali.

Smart 100: cosa include la tariffa nel canone mensile?

L’offerta telefonica di Tiscali Mobile a meno di 10 euro al mese include numerosi servizi gratuiti, vediamoli assieme:

Controllo della spesa extra dati: le offerte non vengono bloccate una volta terminato il loro bundle internet. Sarà possibile bloccare temporaneamente o per sempre la navigazione al raggiungimento del quantitativo di Giga previsto mensilmente con la propria offerta. In alternativa, è possibile – al raggiungimento del 95% di consumo del traffico internet – mandare un SMS per avere 1GB extra al costo di 2€.

le offerte non vengono bloccate una volta terminato il loro bundle internet. Sarà possibile bloccare temporaneamente o per sempre la navigazione al raggiungimento del quantitativo di Giga previsto mensilmente con la propria offerta. In alternativa, è possibile – al raggiungimento del 95% di consumo del traffico internet – mandare un SMS per avere 1GB extra al costo di 2€. 4G GRATIS: questa ed altre promo Tiscali navigano fino a 225 Mbps in download e 50 in upload su rete TIM.

questa ed altre promo Tiscali navigano fino a 225 Mbps in download e 50 in upload su rete TIM. Numeri a pagamento: tutte le varie numerazioni a pagamento come gli 199, 144, 166 e 899 possono essere disattivati direttamente dall’area personale MyTiscali o tramite chiamata all’operatore.

tutte le varie numerazioni a pagamento come gli 199, 144, 166 e 899 possono essere disattivati direttamente dall’area personale MyTiscali o tramite chiamata all’operatore. Controllo consumi: il tutto viene registrato in real time ed è possibile consultare il residuo sia tramite app che sul sito.

il tutto viene registrato in real time ed è possibile consultare il residuo sia tramite app che sul sito. Viaggi in Europa: oltre al bundle nazionale ogni offerta gode di un bundle internet specifico da utilizzare in tutta l’Unione Europea, mentre Minuti ed SMS all'estero sono dello stesso quantitativo disponibile in Italia.

oltre al bundle nazionale ogni offerta gode di un bundle internet specifico da utilizzare in tutta l’Unione Europea, mentre Minuti ed SMS all'estero sono dello stesso quantitativo disponibile in Italia. Servizi a pagamento: Tiscali non ha alcun servizio a contenuto attivabile. Questo significa che non dovrete avere il timore di esservi abbonati per sbaglio a servizi telefonici.

Nessun vincolo e nessun costo nascosto: l’offerta è trasparente e soprattutto priva di vincoli. Non è un abbonamento, questo significa che gli eventuali costi extra bundle verranno scalati dal credito residuo della SIM e non dal vostro conto corrente o carta.

Com'è la copertura di Tiscali Mobile

La copertura nazionale delle SIM Tiscali è la medesima di quella offerta da TIM in 4G. Questo significa che se nella vostra zona l’operatore ex Telecom Italia riceve bene, allora anche il gestore sardo non avrà alcun problema di copertura.

Talvolta, le prestazioni sono anche superiori rispetto alle promo low cost di TIM, poiché queste sono spesso limitate in termini di velocità. Come abbiamo detto prima nella descrizione della tariffa, la velocità massima raggiungibile è di 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Conclusioni

L’offerta Tiscali Smart 100 è chiara e trasparente, adatta a tutti gli utenti che desiderano spendere meno di 10 euro al mese, per un piano tariffario senza alcun vincolo contrattuale.

Se siete stanchi di pagare cifre folli per la vostra tariffa e i vincoli vi spaventano, Tiscali Smart 100 è la miglior soluzione per voi.

Smart 100 è disponibile – in questi giorni – con costo di attivazione gratuito per i nuovi clienti, invece che 15 euro. L’unica spesa da sostenere comprende i 10 euro di scheda SIM e i 9,99 euro per la prima ricarica.

Come abbiamo detto all’inizio, la suddetta promozione è attivabile solo provenendo da determinati operatori virtuali o fisici. Nello specifico, i gestori in target sono WINDTRE, Vodafone, Iliad, Fastweb, Ho Mobile, Very Mobile, Poste Mobile ed altri MVNO.