Tiscali: GIGA ILLIMITATI, sì ma non per tutti!

Tiscali deciso di proporre ad alcuni suoi clienti un'opzione aggiuntiva che offre Giga Illimitati a soli 4,99 euro al mese per 30 giorni.

Tiscali: Giga Illimitati, facciamo chiarezza

Partiamo dicendo una cosa. Questa tariffa particolare può essere attivata solamente da chi ha ricevuto un SMS informativo. Il messaggio inviato dal virtuale su rete TIM è il seguente:

Solo per te, BONUS GIGA ILLIMITATI sulla tua SIM Tiscali per 30 giorni, a soli 4,99 euro, entro il 16/11/2021. Per info e adesione http://tisca.li/booster

Attivare tale opzione è davvero molto semplice. Basterà accedere alla MyTiscali da web o da app mobile e scegliere di attivare i Giga Illimitati con un click.

Se però non riuscite ad accedere per qualsivoglia motivo all'app, non temete. L'attivazione del bonus per 30 giorni è possibile anche semplicemente mandando un SMS al numero 4130 con scritto: GIGASENZALIMITI

Quest'aggiunta di Giga è disponibile per 30 giorni dalla data di attivazione e successivamente non è in alcun modo rinnovabile. La disattivazione avviene in automatico dopo tale periodo.

Inoltre, i Giga senza limiti possono essere usufruiti in tutto il territorio nazionale solo con credito residuo positivo. Non è possibile utilizzare il bonus in roaming.

Costi ed altro

La promo in questione è attivabile fino al 16 Novembre 2021 e non comprende costi di attivazioni iniziali oltre al canone richiesto.