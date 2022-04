Tiscali: è online la nuova piattaforma cloud per domini e hosting

Tiscali è da sempre una delle società di telecomunicazioni più innovative sul territorio italiano, nonché titolare della copertura Fibra più estesa d'Italia. Con la nuova offerta commerciale relativa ai servizi di hosting, l'operatore inaugura una piattaforma cloud completamente rinnovata.

La qualità dei servizi offerti è da sempre il punto di forza di Tiscali, che nel 2022 sceglie di differenziarsi dalla concorrenza attivando una piattaforma di gestione innovativa. Per rinnovare l'infrastruttura web, Tiscali si è affidata alle migliori tecnologie a livello internazionale, proposte da Whmcs e Plesk. Ce lo spiega il responsabile Network e Vendite di Tiscali, Andrea Podda, tramite un comunicato stampa ufficiale:

Per reingegnerizzare i nostri servizi Saas (software as a service) e Iaas (Infrastructure as a service) ci siamo affidati alla tecnologia di Whmcs e Plesk, ovvero le migliori esistenti sul mercato mondiale dei domini e dell’hosting. Ma non ci siamo limitati solamente alla parte software. Abbiamo completamente rinnovato anche la parte hardware, facendo investimenti importanti per l’ammodernamento della piattaforma con l’acquisto di nuovi server”.

La nuova infrastruttura hardware che gestisce la nuova piattaforma cloud si trova a Cagliari, all'interno della sede Tiscali di Sa Illetta. Questa struttura vanta diversi riconoscimenti che ne certificano la qualità dei servizi offerti, sia in termini di gestione dei processi che di sicurezza informatica.

Grazie al passaggio alla nuova piattaforma, Tiscali può offrire un grado di sicurezza ed efficienza maggiore, pur mantenendo tariffe competitive e una proposta commerciale ben assortita. Come più volte sottolineato dai vertici della società sarda, il punto di forza è rappresentato dalla qualità dell'assistenza clienti, gestita interamente da ingegneri e specialisti interni a Tiscali.

La nuova piattaforma domini e hosting di Tiscali è già compatibile con centinaia di applicazioni, utili per la creazione di siti web di ogni genere. Tra i principali troviamo WordPress, Joomla, Magento, Prestashop e non solo. Tutte le informazioni sulla nuova piattaforma cloud per domini e hosting di Tiscali sono disponibili sul sito ufficiale a questo indirizzo.