TIMVISION sconta DAZN: nuova offerta per la Serie A 2022-2023

Se DAZN ha deciso di rinnovare i suoi listini proponendo un prezzo base di 29,90 euro al mese, e di 39,99 euro al mese per il piano plus da condividere con un altro account, TIMVISION sta facendo faville. Infatti, da poco ha messo a disposizione un’offerta per la Serie A davvero incredibile.

Attiva subito TIMVISION Calcio e Sport a soli 19,99 euro al mese, entro il 30 luglio 2022, e inizia a pagare dal 1° settembre 2022. L’offerta è valida per tutto il campionato di Serie A 2022-2023, fino al 1° settembre 2023. Sul sito ufficiale TIM si legge:

Goditi l’estate con TIMVISION Calcio e Sport!

Attiva ora e inizi a pagare da settembre.

Per chi è cliente già TIM, e in possesso del TIMVISION Box, il costo di attivazione, una tantum, è scontato a 9,99 euro, invece di 19,99 euro. Tra l’altro è possibile abbinare questa speciale offerta anche con la Fibra di TIM al costo di soli 24,90 euro al mese.

Non solo avrai Giga illimitati per navigare online quanto vuoi e goderti tutti i contenuti streaming che ti piacciono, ma avrai anche una velocità in download fino a 1Gbps. Insomma, potrai davvero godere al meglio tutti i contenuti in offerta su TIMVISION.

TIMVISION non è solo DAZN e Serie A

Il vantaggio di attivare l’offerta con TIMVISION non riguarda solo il prezzo, ma anche i contenuti offerti. Infatti, avrai accesso a tutto l’intrattenimento offerto da questo incredibile servizio di TIM. Oltre a DAZN con la Serie A potrai anche goderti Infinity+.

In questo pacchetto sono inclusi film, serie TV e addirittura la UEFA Champions League. Tutto accessibile tramite il praticissimo TIMVISION Box. Attivare questa promozione è molto semplice. Basta andare sulla pagina ufficiale dedicata e sottoscrivere l’offerta.

Fino al 31 agosto 2022 sarà a costo zero, mentre dal 1° settembre 2o22 il canone mensile sarà di 19,99 euro, per 12 mesi. Al termine del campionato di Serie A TIM 2022-2023, dal 1° settembre 2023 il prezzo tornerà a 29,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.