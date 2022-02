Come avere TIMVISION completamente gratis fino ad aprile

Ancora non lo sai? Quest'anno TIM ti regala la possibilità di provare completamente gratis TIMVISION. L'offerta è valida fino al 28 febbraio 2022 e, al di là della data di attivazione, il pacchetto sarà completamente gratuito fino al 31 marzo 2022. Dal 1° aprile 2022 si rinnoverà in automatico addebitando i costi attualmente in vigore per le due soluzioni “Intrattenimento” e “Calcio e Sport” che includono Disney+, Netflix, DAZN e Infinity+. Scopriamo come fare per ottenere questa incredibile promozione.

TIMVISION: come ottenere uno dei due pacchetti gratis

Prova TIMVISION è l'iniziativa che permette a qualsiasi utente già cliente TIM per la rete fissa, o che lo sta diventando, di provare a titolo gratuito e per un periodo limitato i bundle proposti da TIM sulla sua piattaforma streaming.

L'attivazione, al costo di 9,99 euro una tantum, può essere effettuata entro il 28 febbraio 2022 e sarà valida per tutti fino al 31 marzo 2022. Al termine della prova, dal 1° aprile 2022, TIM addebiterà automaticamente il costo dei pacchetti secondo l'attuale listino prezzi in vigore:

Prova TIMVISION Intrattenimento a 19,99 euro al mese per sempre (gratis fino al 31 marzo 2022);

a 19,99 euro al mese per sempre (gratis fino al 31 marzo 2022); Prova TIMVISION Calcio e Sport a 19,99 euro al mese fino a settembre 2022, poi a 29,99 euro al mese per sempre (gratis fino al 31 marzo 2022).

Cosa offrono questi due bundle

Scopriamo insieme cosa offrono questi due ricchi bundle che possono essere provati gratis fino al 31 marzo 2022. Sono tantissimi i contenuti fruibili a seconda di chi preferisce lo sport e il calcio, oppure le serie TV e i film.

Iniziamo con TIMVISION Intrattenimento che offre il servizio Disney+ che comprende Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Star e National Geographic. Inoltre, è inclusa anche la piattaforma di streaming on demand Netflix con tutte le serie TV e i film del colosso americano, visibili in HD su 2 dispositivi contemporaneamente.

Per quanto riguarda TIMVISION Calcio e Sport, invece, abbiamo Infinity+ gratuito per 12 mesi, terminati i quali sarà disattivato automaticamente. Per riattivarlo si dovrà sostenere un abbonamento extra di 7,99 euro al mese e si avranno incluse le 104 partite della Champions League.

In più, nel bundle, è incluso DAZN con tutta la Serie A TIM e la Serie B, le partite dell'Europa League e il meglio della Conference League. Inoltre ci sono anche tutte le partite della UEFA Women's Champions League, la Liga spagnola, la Coppa Nazionale Inglese, English Football League e tanto altro. Sono compresi anche Football americano NFL, Boxe e MMA, MotoGP, Moto2 e Moto3.