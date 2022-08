TIMVISION Calcio e Sport: DAZN e Infinity+ a 0€

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport in scadenza nelle scorse ore è stata prorogata ancora per qualche giorno, precisamente fino al 9 Agosto 2022. L’operatore ex monopolista offre l’offerta che prevede DAZN e Infinity GRATIS fino al 31 Agosto 2022.

Questa promozione è un’ottima alternativa a quella offerta da DAZN. Questo perché per 12 mesi il pacchetto per vedere la Serie A TIM è scontato di 10 euro al mese. Inoltre, grazie ad Infinity+ c’è anche la possibilità di vedere la UEFA Champions League in streaming.

TIMVISION Calcio e Sport: i dettagli

L’offerta in questione è valida sia per i già clienti TIM che hanno il TIMVISION Box sia per i nuovi che intendono sottoscrivere questo pacchetto. Il prezzo è pari a 0 euro fino al 31 Agosto 2022. Dal primo di settembre ammonta a 19,99 euro mensili per 12 mesi.

La tariffa per vedere il calcio che conta è attivabile anche per chi non possiede TIM a casa. Oltre ai due pacchetti, DAZN e Infinity+, TIM offre anche il suo catalogo TIMVISION con Film, Serie TV e produzioni originali, tutto il carnet di Discovery+, il meglio dei contenuti Mediaset degli ultimi 7 giorni e tutti gli eventi sportivi di Eurosport Player (incluso per 12 mesi).

DAZN e Infinity+: cosa offronto?

Il pacchetto di DAZN offre la visione di tutta la Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva), tutti i match europei della UEFA Europa League, le migliori partite della neonata UEFA Conference League, tutta la Serie BKT, LaLiga Santander, il football americano della NFL, la MMA della UFC, la grande boxe di Matchroom e molto altro sport. Il tutto visibile su 2 device in contemporanea fino al 31 Ottobre 2022.

Al corredo di DAZN, c’è anche Infinity+ con i 104 grandi match della UEFA Champions League. Inoltre, hai accesso ad un intero catalogo tra Film, Serie TV e cartoni animati, anche in 4K.

Per avere tutto questo basterà recarsi a questo link. La prima volta bisognerà corrispondere 19,99 euro di attivazione per i nuovi clienti non in possesso del TIMVISION Box. Se, dunque, possiedi già il decoder di TIM il costo di attivazione sarà di soli 9,99€ una tantum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.