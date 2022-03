TIM Young 5G: 50GB in 5G per Under 25 ad 11,99€

Il portafoglio di offerte TIM è davvero molto interessante ed oltre a mettere a disposizione ampie soluzioni per tutti offre anche una soluzione per gli Under 25 che prende il nome di Young 5G.

Vediamo insieme nello specifico cosa offre la promo per chi ha meno di 25 anni.

TIM Young 5G per Under 25: i dettagli

La promozione disponibile ONLINE e senza vincoli denominata Young 5G offre 50 Giga di traffico internet in 5G, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e sempre verso qualsiasi gestore, Giga Illimitati sulle app Social, Chat, Gaming, E-learning e Musica, TIM Games e TIM Music e 3 mesi di Google One in modalità Try&Buy con 100GB di spazio in cloud. Il tutto per soli 11,99 euro mensili con addebito su credito residuo. Il bundle dati nazionale può diventare illimitato con l'attivazione della Fibra grazie all'opzione TIM Unica. Questa promozione generazionale offre anche ben 11 Giga di internet da utilizzare in roaming su tutto il territorio europeo.

L'offerta telefonica in questione può essere attivata sia richiedendo una nuova numerazione sia portando il proprio numero da un qualsiasi gestore italiano.

La tariffa è richiedibile ONLINE per tutti gli Under 25 ed è disponibile anche per chi ha 8 anni. Ovviamente per chi ha meno di 15 anni la promo è attivabile solo nei negozi con l'accompagnamento di un genitore.

Costi ed altro

La promozione valida solo per gli Under 25 è disponibile ONLINE con primo mese e attivazione completamente GRATIS. Richiedendo la SIM sul sito sarà necessario pagare 25 euro una tantum. Questa spesa prevede 25 euro di costo SIM con 20 euro di credito incluso.

Come abbiamo detto, la promo in questione viene rinnovata su credito residuo ed è quindi senza vincoli. Inoltre, è possibile anche per i già clienti attivare tariffa corrispondendo 19,99 euro di contributo per il cambio offerta