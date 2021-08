TIM Wonder Six è la promozione attivabile solo ONLINE attivabile per chi proviene da specifici operatori virtuali.

TIM Wonder Six: i dettagli

La tariffa gode di 50 Giga di internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload e minuti illimitati verso tutti i numeri italiani sia mobili che fissi. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese. L'offerta telefonica in questione è disponibile solo online ed è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

I clienti TIM Fisso avranno la possibilità di attivare Giga Illimitati gratis grazie a TIM Unica.

La promozione offre anche 6 Giga di traffico dati da utilizzare in tutta Europa e nel Regno Unito, grazie alla normativa sul roaming.

Costi ed altro

La promozione in questione è disponibile solo in portabilità e non ha costi di attivazione. Inoltre, è compreso anche il primo mese gratuito. Inizialmente è necessario sostenere una spesa pari a 25 euro per la SIM con ben 20 euro di credito omaggio.

Facendo due conti, dunque, la scheda costerà solo 5€ perché i restanti 20 euro saranno di ricarica.

