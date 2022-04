TIM Wonder Five: 70 Giga a 7,99€, ecco come

La Wonder Five di TIM è una promozione a meno di 8 euro al mese valida solo esclusivamente in portabilità da specifici gestori e SOLO ONLINE con primo mese e attivazione GRATIS. La promo in questione non è disponibile per chi necessita di attivare una nuova scheda SIM.

TIM Wonder Five: TUTTO INCLUSO a 7,99€!

La TIM Wonder Five di TIM gode di 70 Giga di traffico internet in 4.5G fino a 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori mobili e fissi nazionali ed SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi carrier. Tutto questo per appena 7,99 euro al mese con rinnovo mensile su credito residuo. In questo ammontare davvero molto interessante, troviamo anche a disposizione ben 6 Giga da utilizzare ogni mese in Unione Europea, grazie agli accordi sul roaming. Il traffico voce, invece, è disponibile in Europa per chiamare verso l'Italia senza alcuna limitazione proprio come in Italia. Inoltre, la promo in questione è compatibile con TIM Unica, l'opzione per chi ha internet a casa che trasforma i 70GB in Giga Illimitati.

La promo è disponibile per chi passa da UnoMobile, Poste Mobile, Daily Telecom, OPTIMA ITALIA, PLINTRON, ITALIA FULL, Rabona Mobile, NT Mobile, Noitel Italia, Europe Energy, ENEGAN, Green ICN, NV mobile, INTERMATICA, Poste Mobile, Spusu/Mass Response, NEXTUS, NOITEL,COOP Voce,Tiscali, BT Italia, BT Enia Mobile, DIGI MOBIL, Fastweb, Welcome, China Mobile International, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Élite Mobile ed Italia Power.

Costi ed altro

La tariffa Wonder Five ha un contributo iniziale pari a 25 euro una tantum. In questa cifra ci sono 20 euro di credito residuo. Ricordiamo, inoltre, che TIM regala l'attivazione ed anche il primo mese di promo. Questo significa che i 20 euro potranno essere usufruiti per rinnovare la tariffa per i mesi successivi.

La promo non prevede vincoli contrattuali di nessun genere.