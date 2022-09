TIM WiFi Special Young: FIBRA Under 30 a 21,90€

TIM sgancia la BOMBA e con la sua WiFi Special Young propone ai clienti Under 30 la sua Fibra ad un prezzo davvero sorprendente. Stiamo parlando di meno di 22 euro al mese. Vediamo dunque come funziona nello specifico la promozione generazionale per attivare internet a casa con l’operatore ex monopolista.

TIM WiFi Special Young: i dettagli

L’offerta permette di attivare internet flat 24 ore su 24 nelle diverse tecnologie disponibili. TIM offre infatti in base alla copertura la possibilità di avere ADSL, FTTC o FTTH. In base al tipo di offerta cambia anche la velocità. Nello specifico, per la vecchia ADSL le prestazioni sono di massimo 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload. In FTTC, invece, la velocità può arrivare a massimo 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Mentre, la più performante FTTH ha delle caratteristiche prestazionali davvero molto interessanti. In questo caso la velocità massima raggiungibile è di 2,5 Gigabit al secondo in download e fino ad 1 Gbps in upload. Tutto questo, qualsiasi sia la tecnologia disponibile, è attivabile a soli 21,90 euro al mese.

Inoltre, nel canone mensile sono incluse le chiamate a consumo a 19 centesimi di euro al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili italiani. Oltre a questo, ci sono anche ben 6 Mesi di Amazon Prime offerti gratuitamente da TIM con disattivazione automatica.

La tariffa in questione non prevede il Modem incluso ma è possibile aggiungerlo a 5 euro al mese per 48 mesi. In alternativa, l’operatore offre la possibilità di avere un tablet o un PC con un anticipo iniziale di 50€. Questi prodotti sono opzionali. Questo significa che non sarete obbligati a richiederli in caso di sottoscrizione della promo.

Costi ed altro

L’attivazione della promozione Under 30 è completamente gratuita ed è priva di vincoli contrattuali.

