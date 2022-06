TIM: perché molti clienti dovranno cambiare smartphone

Il termine ultimo è arrivato e ora molti clienti TIM non hanno più scuse: entro ottobre 2022 dovranno cambiare assolutamente il loro smartphone. Sì, perché altrimenti le uniche cose che potranno farci saranno effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere SMS.

Infatti, TIM ha ufficializzato l’inizio dei lavori volti alla dismissione ufficiale della rete 3G sulla quale ancora molti clienti dell’operatore si appoggiano unicamente. Una notizia che già dall’anno scorso, quando era stata annunciata, aveva sollevato non poche polemiche.

Ad ogni modo, bisogna rassegnarsi e comprendere che la tecnologia sta avanzando e la rete 3G, ormai obsoleta, dirà addio all’Italia. Questo permetterà un maggiore sviluppo della rete 5G e un ampliamento della 4G, ormai tra le più diffuse.

La data ufficiale, dopo una serie di rinvii in questi mesi, è il 13 giugno 2022. Quindi da alcuni giorni TIM ha dato il via alla dismissione della rete 3G in tutta Italia. Scopriamo insieme cosa comporta questo switch off nazionale e il calendario completo, Comune per Comune.

TIM: l’addio alla rete 3G ora è definitivo

Non ci sono più dubbi né rinvii, l’addio alla rete 3G di TIM è definitivo. In tutta Italia, secondo un calendario stabilito per tappe, entro ottobre 2022 non sarà più possibile, da parte di tutti i clienti dell’operatore nazionale, ma anche degli operatori virtuali che si appoggiano sulla sua rete, utilizzare il 3G.

Cosa comporta questo per tutti coloro che non hanno uno smartphone di ultima generazione? Molto semplicemente, non potranno più utilizzarlo per navigare in internet, ricevere e inviare email, o utilizzare app di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram.

In altre parole il loro dispositivo si trasformerà in un puro e semplice telefono abilitato alle chiamate e agli SMS. Niente di più e nulla di meno. Ovviamente TIM ha anche diffuso un calendario del programma di smottamento della rete 3G.

La lista dedicata a ogni Regione d’Italia si può scaricare direttamente dal sito ufficiale di TIM alla sezione dedicata al “Piano di spegnimento della rete 3G“. Selezionando dal menù a tendina la propria Regione, si avrà la lista completa di ogni Comune.

L’allungamento dei tempi e la partenza dei lavori al 13 giugno 2022 significa che, a differenza di quanto annunciato, TIM non dirà addio al 3G entro luglio 2022. Ci vorranno quindi un po’ di mesi. Ciò non toglie che chi ha uno smartphone compatibile solo a questa rete debba cambiarlo al più presto.

