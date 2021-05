TIM Super Base è la promozione dedicata per chi non vuole avere il modem incluso ed allo stesso tempo desidera spendere meno di 25 euro al mese.

TIM Super Base: i dettagli

L'offerta in questione offre internet illimitato a casa fino a 1 Gigabit, chiamate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso mobili e fissi italiani e Giga Illimitati grazie a TIM Unica. Tutto questo ad un costo di 24,90 euro mensili.

A questo pacchetto base è possibile aggiungere dei servizi opzionali come le chiamate illimitate verso tutti i numeri sia fissi che mobili a 5€ al mese in più, il Modem TIM HUB+ o l'AVM FRITZ!Box 7590 entrambi a 5€ per 48 mesi oppure i servizi TIM Entertainment disponibili a partire da 7,99 euro mensili.

Costi ed altro

La promozione in questione prevede il pagamento tramite conto corrente o carta di credito. Nel caso in cui il cliente decida di pagare tramite bollettino postale, il canone mensile ammonterà a 29,90 euro mensili. TIM Super Base è attivabile online e nei negozi entro il 29 Maggio 2021.

Il costo di attivazione di 240 euro è rateizzato per 24 mesi ed è già incluso nel canone mensile dell'offerta. In caso di disdetta o cambio operatore prima dei 2 anni di vincolo è possibile continuare a godere del piano rateale oppure corrispondere in un'unica soluzione le rate mancanti.

