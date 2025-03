Tim si gioca il jolly: torna l'offerta da 6,99€ con 150 Giga, chi può attivarla?

Tim, anche nel mese di marzo, sta proponendo la sua offerta Tim Power Iron New ad un prezzo di appena di 6,99 euro al mese, rivolta principalmente ad ex clienti provenienti da specifici operatori.

Questa promozione, attivabile direttamente nei negozi Tim aderenti, include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati (80 Giga + 70 Giga aggiuntivi), con connessione 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Come attivare l’offerta Tim Power Iron New

Dal 23 febbraio scorso, tuttavia, è stato introdotto un nuovo costo di attivazione, passato da 5 euro a 6,99 euro una tantum, a cui si aggiunge il prezzo della nuova SIM, fissato a 10 euro, salvo eventuali promozioni. Nonostante questo leggero aumento, l’offerta resta più che competitiva, soprattutto considerando i benefici inclusi. Tim sta contattando alcuni ex clienti via SMS, invitandoli ad attivare questa tariffa entro il 28 marzo: una scadenza personalizzata che potrebbe variare da caso a caso.

Per accedere all’offerta Tim Power Iron New è necessario effettuare la portabilità del numero da compagnie specifiche tra cui Iliad, Fastweb e una lunga lista di operatori virtuali come Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Digi Mobil e molti altri. Questo rende l’offerta particolarmente interessante per chi vuole abbandonare il proprio operatore senza perdere il numero di telefono.

Il rinnovo dell’offerta può essere gestito in due modi: utilizzando il credito residuo o attivando il servizio gratuito Tim Ricarica Automatica, che permette di addebitare i pagamenti su carta di credito, conto corrente o carte prepagate. L’offerta Tim Power Iron New si presenta quindi come un riuscitissimo mix di minuti, SMS e Giga ad un prezzo super conveniente ma il periodo per attivare questo piano tariffario è limitato, senza alcuna garanzia circa una successiva riproposizione nel mese di aprile: per maggiori informazioni, tenete d’occhio il sito ufficiale di Tim.