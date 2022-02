TIM sceglie i Maneskin per la colonna sonora dello spot Magnifica Mobile

In occasione del Festival di Sanremo 2022, TIM ha scelto i Maneskin per lanciare il nuovo spot dedicato a Magnifica Mobile. La nuova offerta per navigare con la rete 5G di TIM è ancora più veloce di sempre, accompagnata dalle eccellenze italiane. “I wanna be your slave” sarà la colonna sonora che accompagnerà l'azienda nelle prossime pubblicità future.

TIM Magnifica Mobile: “I Wanna be your slave”

Il nuovo spot di TIM Magnifica Mobile è un concentrato di energia. Grazie alla colonna sonora dei Maneskin, trasmette l'idea di quanta velocità puoi ottenere navigando con il tuo smartphone grazie a questa nuova offerta.

Scegli le reti TIM più veloci di sempre al ritmo dei #Maneskin con #IWannaBeYourSlave. 🚀⚡

Da oggi #Magnifica è anche Mobile. Viaggi alla velocità del #5G, con la massima sicurezza, accesso privilegiato alla rete e un servizio clienti dedicato.

Si tratta di una soluzione completa che ti permette di navigare con la straordinaria velocità del 5G di TIM. La connessione è stabile e sicura, con uno scudo antivirus e anti-phishing, oltre il parental control. Ti stupirai nel vedere in quanto poco tempo carica l'episodio della tua serie TV preferita in streaming, o con quanta fluidità e precisione giocherai in multiplayer al tuo videogame preferito. Inoltre, avrai anche un servizio di assistenza dedicata al 119 e nei negozi dell'operatore telefonico italiano.

TIM Magnifica Mobile è la soluzione giusta per navigare alla velocità della luce. Inoltre, incluso nel bundle a 19,99 euro al mese avrai:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati con la tecnologia del 5G nelle aree raggiunte.

Tra l'altro, c'è anche la possibilità di trasformare i Giga disponibili nel piano in illimitati sottoscrivendo un'offerta per la linea fissa di casa, magari provando gratuitamente TIMVISION fino ad aprile. Incredibile vero? Come la canzone dei Maneskin, “I wanna be your slave” colonna sonora del nuovo spot di TIM Magnifica Mobile.

Insomma, un'innovazione sotto tutti i punti di vista, anche perché con TIM Magnifica Mobile navighi fino a 2Gbps in download. “Il vero 5G sempre più veloce, stabile e sicuro, con soluzioni tecnologiche innovative. Tutto con tanti Giga, minuti e SMS illimitati“.