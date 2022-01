TIM, parte lo switch off del 3G: cosa cambia per gli utenti?

In un mondo in tremenda espansione verso il 5G e affamato di connessioni rapide e sempre più affidabili, quasi stona ritrovarsi a parlare di 3G ma TIM ha appena comunicato l'inizio dello switch off della vecchia rete di terza generazione. Se siete clienti dell'operatore telefonico e siete ancora muniti di un device con connettività 3G, avrete sicuramente ricevuto uno degli SMS informativi dell'azienda dedicati proprio alla sostituzione del proprio telefono.

Al via lo switch off della rete 3G di TIM

L'operatore, infatti, informa i propri clienti che l'inizio dello switch off della rete 3G partirà ufficialmente durante il mese di aprile 2022 e terminerà entro la fine di questo anno, ma non abbiamo a disposizione tempistiche più dettagliate; vi basti sapere, però, che ormai è solo questione di tempo prima che il vostro vecchio dispositivo verrà messo da parte per preferire le più recenti (e affidabili) reti 4G e 5G.

Gli utenti interessati dalla nuova strategia di espansione di TIM potranno continuare a ricevere ed effettuare chiamate con il proprio device (anche inviare gli SMS), ma per la navigazione in rete sarà obbligatorio possedere uno smartphone almeno dotato di supporto alle reti 4G. Se fate parte delle platea di utenti TIM interessati da questa novità non c'è da farsi prendere dal panico: mancano ancora diversi mesi prima dell'avvio dello switch off ed è possibile acquistare numerosi smartphone 4G/5G senza spendere un capitale.

A tal proposito, per cogliere la palla al balzo, vi consigliamo di leggere la nostra guida sui migliori smartphone del 2021 per scoprire qual è il device più adatto alle vostre necessità per non perdere la possibilità di navigare in rete in 4G o in 5G.