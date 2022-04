TIM ti regala 6 mesi di TIMVISION e Disney+

TIM, in questi giorni ormai prossimi alla Pasqua 2022 e fino al 5 maggio 2022, è in vena di regali. Infatti, l'operatore telefonico nazionale ha deciso di offrire a tutti i clienti che sottoscriveranno la sua offerta per la Fibra Ultraveloce un regalo davvero incredibile.

Si tratta di 6 mesi completamente gratuiti di accesso a TIMVISION con incluso anche Disney+. Questa incredibile promozione è disponibile da oggi presso tutti i negozi TIM e sul sito ufficiale dell'operatore alla pagina dedicata.

Inoltre, questo speciale regalo potrà essere richiesto anche dai già clienti di rete fissa TIM entro e non oltre la data limite del 5 maggio 2022. Dopo i primi sei mesi gratuiti, il bundle di TIMVISION con Disney+ passerà a 9,90 euro al mese.

TIM: come ottenere 6 mesi di TIMVISION e Disney+ gratis

Come è possibile accedere a questo incredibile regalo di TIM? Per i già clienti dell'operatore facendo richiesta attraverso i canali convenzionali di assistenza o presso i negozi abilitati. Ovviamente sarà necessario avere già attiva un'offerta di rete fissa con Fibra Ultraveloce e non offerte attive con TIMVISION incluso. Invece, per i nuovi clienti attivare l'offerta per la Fibra Ultraveloce che, a soli 29,90 euro al mese, include:

Giga illimitati per la navigazione internet di casa con la Fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

per la navigazione internet di casa con la Fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload; modem TIM HUB+ con tecnologia WiFi 6 per una maggiore velocità e copertura in tutta la casa (già incluso nell'offerta a 5 euro al mese, per 48 mesi);

con tecnologia WiFi 6 per una maggiore velocità e copertura in tutta la casa (già incluso nell'offerta a 5 euro al mese, per 48 mesi); chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, solo se attivi l'offerta online;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, solo se attivi l'offerta online; contributo di attivazione (già incluso nell'offerta a 10 euro al mese, per 24 mesi).

Inoltre, fino al 5 maggio 2022, TIM ti regala i primi 6 mesi di TIMVISION che include anche tutto il catalogo Disney+, poi a 9,90 euro al mese. Ricordiamo che l'offerta può essere soggetta a limitazioni tecniche geografiche e di velocità, quindi è necessario verificare prima la copertura.