TIM nelle ultime ore ha portato a termine con successo nei propri laboratori di Torino la sperimentazione della Fibra del futuro a 25 Gbps.

TIM: Fibra a 25 Gbps

I test della FTTH a 25 Gbps che probabilmente verrà commercializzata in futuro si sono svolti nei Laboratori TIM utilizzando OLT esistenti.

Per sperimentare la tenuta della nuova rete a 25 Gbps, gli ingegneri TIM hanno implementato tre diverse tecnologie per arrivare a tale prestazione.

Sono state utilizzate, infatti, la GPON classica a 2,5 Gbps, la XGS-PON con prestazioni fino a 10 Gbps di velocità massima e la nuovissima 25GS-PON a 25 Gbps di punta massima.

In pratica, la nuova tecnologia non è altro che una combinazione tra le due FTTH già esistenti.

La nuova velocità testata con successo da TIM permetterà ad enti ed imprese di svolgere senza intoppi le varie faccende quotidiane. Questa novità darà anche una grossa mano alla digitalizzazione del nostro Paese.

Nuova FTTH: quando arriva?

Il lancio previsto non è ancora stato ufficializzato, questo perché inizialmente dovrebbe essere disponibile solo per le aziende e per la Pubblica Amministrazione.

Attualmente, TIM offre la sua FTTH fino a 2,5 Gbps in diverse zone dello stivale, mentre, la 10 Gbps solo in determinati Paesi. Grazie a TIM, in futuro colmeremo il gap tra il nostro Paese e le altre realtà europee.

