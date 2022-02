TIM Premium Fibra: ultimo giorno per ricevere in regalo Google Nest Mini

Oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, salvo eventuali proroghe è l'ultimo giorno per attivare l'offerta di rete fissa TIM Premium Fibra e ricevere in regalo un fantastico e utilissimo Google Nest Mini. Questo smart speaker intelligente, il cui valore commerciale è di 49 euro, verrà consegnato entro e non oltre 180 giorni dalla conferma a mezzo email di avvenuta sottoscrizione della tariffa in oggetto. Scopriamo costi e dettagli di questa interessante promozione.

TIM Premium Fibra: come ottenere un Google Nest Mini in omaggio

Vediamo quindi come è possibile ottenere un Google Nest Mini in omaggio. Per prima cosa dovrai raggiungere la pagina dedicata all'offerta di rete fissa TIM Premium Fibra. In questo caso avrai due opzioni disponibili, ma solo una compatibile con il regalo:

attivazione online (compatibile con la Promo Regalo) selezionando il bottone rosso alla voce “ Verifica e attiva “. In questo caso sarete voi in modo del tutto autonomo a dover verificare se la vostra abitazione è servita dalla Fibra Ottica e, in caso affermativo, procedere con l'inserimento di tutti i vostri dati;

(compatibile con la Promo Regalo) selezionando il bottone rosso alla voce “ “. In questo caso sarete voi in modo del tutto autonomo a dover verificare se la vostra abitazione è servita dalla Fibra Ottica e, in caso affermativo, procedere con l'inserimento di tutti i vostri dati; attivazione tramite operatore (non compatibile con la Promo Regalo) selezionando il bottone verde alla voce “Chiamami gratis“. In questo caso, invece, sarà un operatore di TIM a guidarvi passo passo attraverso l'attivazione telefonica dell'offerta.

Attualmente questa “promo online” con Google Nest Mini in regalo deve essere attivata entro le 23:59 di oggi, 16 febbraio 2022. Tuttavia, TIM potrebbe decidere di prorogarla ulteriormente. Ma cosa include questo ricco bundle a soli 29,99 euro al mese?

internet illimitato con la Fibra;

con la Fibra; velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

in download e 300 Mbps in upload; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, solo con attivazione online;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, solo con attivazione online; Modem TIM HUB+ , primo in Italia con tecnologia WiFi 6 che garantisce maggiore velocità e copertura in tutta la casa, già incluso (5 euro al mese, per 48 mesi);

, primo in Italia con tecnologia WiFi 6 che garantisce maggiore velocità e copertura in tutta la casa, già incluso (5 euro al mese, per 48 mesi); Google Nest Mini in regalo solo se acquisti online , senza l'aiuto di un operatore;

in regalo solo se acquisti , senza l'aiuto di un operatore; contributo di attivazione già incluso (10 euro al mese, per 24 mesi).

Google Nest Mini in regalo

Con Google Nest Mini ti basterà dire “Hey Google” per avare accesso a un mondo di servizi e comodità. Potrai ascoltare le tue canzoni preferite, ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie o impostare una sveglia, un timer o un promemoria. Inoltre, grazie a TIM Voce Smart con Google potrai utilizzare la tua voce per effettuare e ricevere telefonate da casa.

Per avere Google Nest Mini in regalo devi solo navigare in 4 semplici passaggi: