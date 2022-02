TIM Premium Fibra: Internet con Wi-Fi 6 a 29,90€

L'operatore ex monopolista ha lanciato la sua nuova offerta Premium Fibra, una soluzione a meno di 30 euro mensili con tutta la tecnologia della rete TIM.

La PROMOZIONE , disponibile all'attivazione ONLINE, offre anche le chiamate illimitate verso tutti completamente GRATIS ed incluse nel canone mensile.

Vediamo insieme tutti i dettagli della nuova Premium Fibra di TIM.

Premium Fibra: internet a casa con chiamate illimitate by TIM

L'offerta, nello specifico, offre internet senza limiti 24 ore su 24 in ADSL, FTTC o FTTH e quindi con velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mega in upload, chiamate senza limiti verso tutti e Modem TIM HUB+ incluso. Tutto questo a 29,90 euro mensili. Il nuovo apparato è dotato di Wi-Fi 6 con tecnologia EasyMesh. Questo significa che la navigazione in wireless avrà delle prestazioni maggiori e sarà sicuramente molto più stabile rispetto ad un qualsiasi altro Modem senza questa nuova implementazione.

13

Inoltre, in questo corrispettivo mensile troviamo anche il contributo di attivazione rateizzato di 10 euro al mese per 24 mesi. Tale importo a rate è già compreso nel canone.

L'attivazione della Fibra Online permette di ricevere il pacchetto contenente le chiamate senza limiti dal telefono fisso. Il servizio extra è completamente GRATUITO per 48 mesi. Dopodiché, si potrà decidere liberamente se continuare a fruire di questo addon a 5 euro al mese aggiuntivi oppure richiedere la disattivazione.

Con questa offerta avrete tutta la casa connessa al massimo della velocità, compresa la vostra Smart TV. La Premium Fibra è studiata ad hoc per vedere film, serie TV in e partite in streaming anche in 4K.

La soluzione in questione è ottima anche per lavorare da casa oppure per giocare ONLINE, grazie al bassissimo ping.

Costi ed altro

L'offerta in questione è attivabile in esclusiva ONLINE senza alcun contributo di attivazione iniziale. Verifica ora se sei coperto dalla PREMIUM Fibra di TIM.