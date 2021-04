TIM Porta un Amico è l’interessante iniziativa che premia sia i già clienti che i nuovi che intendono attivare un’offerta per la connessione internet a casa.

TIM Porta un Amico: come funziona?

Questa iniziativa promozionale permette di ricevere 15 euro di sconto in fattura per 1 anno a chiunque decida di invitare un amico ad attivare un offerta di rete fissa con TIM. Facendo due conti, il bonus che riceverete ammonterà a 180€ e questo verrà rateizzato per 12 mesi in bolletta.

La persona invitata, invece, riceverà un bonus di 60 euro dilazionato per 12 mesi nella fattura dell’offerta di internet a casa selezionata.

Inoltre, anche i nuovi clienti potranno a loro volta invitare fino ad un massimo di 3 persone e dunque ricevere lo sconto in fattura di 180€ per 12 mesi.

L’iniziativa è valida per tutti i clienti che decidono di attivare un’offerta della gamma TIM Super anche in tecnologia FWA. Il codice promozionale ricevuto dall’invitante potrà essere utilizzato solo per le attivazioni online ed entro il 30 Settembre 2021.

I nuovi clienti che inseriscono il codice invito potranno attivare l’offerta TIM Super al prezzo scontato di 24,90 euro mensili, oppure, nel caso in cui non ci fosse copertura, sarà a loro disposizione la tariffa TIM Super FWA a soli 19,90 euro ogni mese.

