TIM dovrebbe offrire a tutti gli iscritti al programma fedeltà TIM Party 3 giorni di Giga Illimitati, promozione molto simile a quella vista durante la Festa della Mamma.

TIM Party: Giga Illimitati, ecco come

Quest'iniziativa promozionale dovrebbe essere attivabile gratuitamente da tutti i clienti che fanno parte di TIM Party ed essere disponibile a partire dal 30 Luglio 2021 per tre giorni. Una volta richiesti i Giga promozionali dall'app MyTIM, si dovrà attendere un messaggio di avvenuta attivazione. Inoltre, grazie a questa promozione il bundle dati in roaming aumenterà di 6 Giga.

La promozione in arrivo nelle prossime ore, potrebbe essere disponibile anche chiamando il numero 409161 oppure aprendo l'applicazione dell'operatore. Una volta terminati i 3 giorni di Giga Illimitati la promozione verrà disattivata senza ulteriori possibilità di rinnovo. La disattivazione dell'opzione è completamente gratuita ed automatica.

Come per tutte le opzioni contenenti traffico illimitato dell'operatore TIM, anche questa è soggetta ad uso lecito e corretto. Nello specifico, i dati disponibili ammonterebbero a 600 Giga.

Costi ed altro

La promozione che offre Giga Illimitati per 3 giorni non ha alcun costo di attivazione. Come già detto è necessario essere iscritti al programma fedeltà TIM Party per richiedere l'attivazione a partire dal 30 Giugno 2021. Inoltre, il bundle non utilizzato non potrà essere in alcun modo recuperato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe