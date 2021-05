Grazie al programma fedeltà TIM Party è possibile a partire da oggi ricevere tre giorni di Giga Illimitati gratuiti in occasione dell’ormai imminente Festa della Mamma.

TIM Party: Giga Illimitati per 3 giorni

Per richiedere l’attivazione è necessario essere iscritti al programma TIM Party. Tale iniziativa è valida per tutti i clienti TIM che hanno attiva un’offerta con un bundle dati a pagamento. L’opzione oltre ad incrementare i Giga della propria promo andrà anche ad aumentare il pacchetto di internet dedicato per la navigazione in roaming. In questo caso, i Giga extra che saranno aggiunti saranno pari a 6 Giga.

Una volta richiesto di attivare questa opzione gratuita si dovrà attendere il messaggio di conferma che dovrebbe arrivare entro 48 ore.

È possibile verificare l’avvenuta attivazione nell’apposita area personale MyTIM del sito TIM, sull’App MyTIM Mobile del proprio smartphone oppure chiamando il numero gratuito 409161.

I Giga Illimitati sono in realtà soggetti al principio di buona fede e correttezza. Nello specifico, con questa dicitura sono previsti un massimo di 600 Giga al mese.

Inoltre, è possibile attivare questa promo dedicata alla Festa della Mamma entro e non oltre il giorno 8 Maggio 2021. Al termine dei 3 giorni, l’opzione verrà disattivata in automatico e quindi non sarà possibile rinnovarla in alcun modo.

