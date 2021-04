TIM implementerà un nuovo meccanismo in merito alla ricarica mensile della promozione molto simile a quello applicato da alcuni operatori virtuali.

TIM: come funziona il nuovo meccanismo di ricarica?

A partire dal 30 Maggio 2021, TIM adotterà un nuovo sistema sulle ricariche mensili del proprio piano. Questo novità apporterà le seguenti modifiche:

Rinnovo con credito insufficiente : nel caso di ricarica non sufficiente non verrà addebitata alcuna somma per il rinnovo dell’offerta. Il credito residuo potrà essere utilizzato per utilizzare la SIM a consumo oppure potrete decidere di sospendere la vostra tariffa mensile per un periodo massimo di 180 giorni . In pratica, sarà possibile ricaricare la propria SIM ed usufruire del piano solo nel mese ricaricato, non verranno più richiesti eventuali mensilità arretrate.

Inoltre, a partire dal 30 Maggio 2021 sarà possibile disattivare TIM Sempre Connesso, un servizio molto simile a quello adottato da Vodafone e WINDTRE che offre la continuità di servizio anche in caso di credito negativo o non sufficiente per coprire il rinnovo della promo. Con quest’opzione sarà possibile per un massimo di 2 giorni navigare, chiamare e mandare SMS senza alcun limite a soli 0,90 euro al giorno che verranno addebitati alla successiva ricarica.

