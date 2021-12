TIM: Giga Illimitati GRATIS per 3 Giorni, pare

TIM ha deciso di regalare 3 giorni di Giga Illimitati per celebrare l’avvento imminente del nuovo anno.

TIM: Giga Illimitati per 3 Giorni, ecco come

Tale promozione è disponibile per tutti gli iscritti a TIM Party ed è attivabile entro domani 31 Dicembre 2021.

L’iniziativa per celebrare il 2022 è valida e sottoscrvibile da tutti i clienti TIM con offerta voce e dati attiva. Quest’opzione gratuita oltre ad aggiungere i Giga per 3 giorni al proprio bundle incrementa anche il traffico utilizzabile in roaming. In questo caso, l’aggiunta corrisponde a 6 Giga.

Per attivare il servizio gratuito è necessario accedere all’app MyTIM e scegliere la promozione disponibile nella sezione e TIM Party.

Una volta completata la procedura è possibile verificare l’avvenuta attivazione dell’offerta nella sezione MyTIM Mobile del sito TIM, sull’applicazione MyTIM Mobile o chiamando il numero gratuito 409161. L’attivazione richiede al massimo entro 48 ore dalla richiesta.

Al suo completamento, è possibile usufruire quindi per 3 giorni di Giga Illimitati, disponibili anche in modalità hotspot.

Per utilizzare il bundle omaggio la SIM deve avere necessariamente del credito residuo.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile per tutti i clienti iscritti al programma TIM Party e che ne richiedono l’attivazione entro il 31 Dicembre 2021. Per ottenerla non è necessario sostenere alcun costo.