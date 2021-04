Dalla giornata di ieri TIM ha deciso di regalare 3 giorni di Giga Illimitati per le vacanze di Pasqua. Dunque oltre alla sorpresa contenuta nell’uovo troverete anche questa interessante promo.

TIM Giga Illimitati, come funziona?

Il traffico dati senza limiti viene offerto per 3 giorni a tutti i clienti iscritti al programma fedeltà TIM Party. I Giga Illimitati gratuiti per le vacanze pasquali sono utilizzabili solo in Italia. In Unione Europea, però, grazie a questo addon vengono resi disponibili ulteriori 6 Giga da utilizzare in roaming.

Come tutte le offerte contenenti bundle dati illimitato, nello specifico, Giga Illimitati 3gg ha un totale pari a 600GB di internet da utilizzare.

Per attivare la promo è necessario andare nella sezione TIM Party, disponibile sia sull’app MyTIM sia online, e scegliere la tariffa dedicata alla Pasqua. Questo perché l’aggiunta dei Giga senza limiti non avviene automaticamente ma è necessario attivare la promo in autonomia.

Una volta selezionata la Giga Illimitati 3gg è necessario attendere il messaggio di avvenuta attivazione che può arrivare anche dopo 48 ore dalla richiesta di attivazione. Una volta terminato il periodo promozionale l’addon verrà disattivato automaticamente.

Per usufruire del traffico dati flat viene richiesto un credito residuo maggiore di zero. In caso di mancanza di soldi è necessario provvedere a ricaricare il proprio numero.

Tim

Tariffe