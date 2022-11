Tim Cook parla delle nuove features di iPhone 14

Nel corso di una recente intervista tenutasi ai microfoni di CBS Morning, il CEO di Apple Tim Cook ha parlato delle principali features di iPhone 14 ma anche del futuro del social network più discusso dell’ultimo periodo, Twitter. Cerchiamo di riassumere il tutto in un articolo riassuntivo.

Tim Cook: cosa bolle in pentola?

In queste ore è trapelata in rete un’intervista esclusiva fatta dal dirigente numero uno della mela e il giornale CBS. Nel talk show CBS Morning infatti, Cook ha spiegato nel dettaglio la nuova funzione di Emergency SOS via satellite presente nei melafonini di ultima generazione, ma anche dell’importanza dell’App Store per l’azienda. Non di meno, si è parlato anche del futuro post-Tim, ovvero della direzione che l’azienda intraprenderà dopo le dimissioni dell’attuale CEO.

Fra le principali osservazioni fatte dal dirigente, leggiamo che Apple sta continuando ad assumere nonostante il profondo periodo di crisi economica che il mondo sta attraversando. “Ciò significa che stiamo continuando ad assumere, ma non ovunque nell’azienda stiamo assumendo“: questo è quanto ha detto il dirigente.

In merito alla funzione di Emergency SOS via satellite, ha anche spiegato il suo punto di vista e la sua riflessione sull’utilizzo:

Sono un escursionista, quindi sono spesso in luoghi dove non c’è servizio, e non vuoi nemmeno che ci siano pali là fuori. Ma ora, avere la possibilità di contattare in caso di emergenza è enorme. Sai, se vai nei parchi nazionali, in gran parte non sono coperti dal servizio cellulare, e quindi questo succede sempre alle persone, ed è così bello poter parlare con un satellite a centinaia di miglia di distanza che viaggia a 15.000 miglia un’ora.

Fra le altre cose, ha anche parlato della posizione di Apple in merito al tema della privacy: “Crediamo nell’ottenere il livello minimo di informazioni di cui abbiamo bisogno per fornire a qualcuno un servizio“.

In ultima analisi, ha parlato dei recenti sviluppi di Twitter dopo l’acquisto da parte di Elon Musk: “Dicono che continueranno a moderare, quindi conto su di loro perché lo facciano perché non credo che nessuno voglia davvero l’incitamento all’odio sulla propria piattaforma“.

Infine, il CEO ha evitato di dare troppe informazioni sul futuro post-Cook. Ha solo detto: “È un privilegio di una vita essere qui e posso lavorare con persone con cui amo davvero lavorare e trascorrere del tempo con loro. E così, c’è molta gioia nella mia vita grazie ad Apple. Ed è davvero difficile immaginare la vita senza Apple“.

