Nuovo Twitter: 20 dollari al mese per avere l'account verificato

Adesso che Elon Musk ha completato l’acquisizione e preso il controllo di Twitter inizia il processo di trasformazione voluto dal Tycoon. Tra le prime priorità, rendere il processo di verifica dell’account a pagamento.

Secondo fonti vicine a The Verge, la direttiva che sarebbe stata data al team della piattaforma è quella di cambiare Twitter Blue, l’abbonamento facoltativo da 4,99 dollari al mese per avere funzionalità aggiuntive, in una sottoscrizione più costosa che includa anche questo servizio.

Twitter Blue obbligatorio per la verifica dell’account: 20 dollari al mese

Se il piano attuale dovesse andare in porto, e pare proprio che sarà così, gli utenti verificati avranno 90 giorni di tempo per adattarsi allo standard, altrimenti verranno privati del segno di “spunta” blu che certifica il loro account. Ai dipendenti è stato detto che devono rispettare una scadenza immediata fissata addirittura al 7 novembre: in caso scatterebbe il licenziamento. Il nuovo Blue costerà 19,99 dollari al mese.

Nei mesi che hanno preceduto il processo di acquisizione, Musk è stato piuttosto chiaro nel definire la sua linea volta al modo in cui Twitter verifica gli account e gestisce i bot. Nella giornata di domenica, non a caso, ha twittato semplicemente: “L’intero processo di verifica è stato rinnovato in questo momento“.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

L’amministratore delegato di Tesla è stato subito molto attivo sin dal momento in cui ha preso il controllo di Twitter, muovendosi rapidamente per apportare le prime modifiche alla piattaforma. In programma ci sarebbero anche licenziamenti di massa per ingegneri e quadri che di recente non hanno contribuito alla base del codice.

Questo lavoro è svolto in sinergia con un team di ingegneri Tesla portati da Musk su Twitter per motivi di consulenza. I dipendenti incaricati dal Tycoon avrebbero iniziato a lavorare da giovedì sera, fino a tarda notte e per tutto il fine settimana.

