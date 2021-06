Android ha diversi vantaggi rispetto a iOS sul fronte della personalizzazione. Questo è innegabile: uno dei maggiori punti di pregio del sistema di Google è che consente agli utenti di scaricare app da diverse fonti, incluso il supporto per il caricamento laterale delle app. Tuttavia, Tim Cook, CEO di Apple, si è espresso contro il sideloading deli software.

Tim Cook contro il sideloading delle app

In una recente intervista tenutasi sul canale YouTube di Brut America, rispondendo alla domanda sulle app di caricamento laterale su iPhone, ha affermato: “Questo [caricamento laterale – ndr] distruggerebbe la sicurezza dell'iPhone e molte delle iniziative sulla privacy che abbiamo integrato nell'App Store, dove abbiamo grande attenzione per la privacy.”

Ha aggiunto che Android ha 47 volte più malware di iOS, ma non ha citato una fonte per questi dati. Un rapporto di Nokia del 2019 aveva affermato che Android era responsabile di circa il 47% del malware rilevato rispetto all'1% di iPhone. Ma l'anno successivo, il malware per Android è sceso al 26,6% e quello degli iPhone salì all'1,7%.

Mentre il CEO di Apple sta criticando la pratica del caricamento laterale delle app, Apple stessa lo consente se l'utente dispone di un account sviluppatore. Inoltre, un altro rapporto del Washington Post afferma che quasi il 2% delle prime 1.000 app di incasso dell'App Store sono state delle “app fasulle truffaldine” con oltre 120 milioni di clienti che hanno scaricato tali prodotti.

È interessante notare che Android non consente agli utenti di caricare lateralmente app o installare app al di fuori del Play Store per impostazione predefinita e che l'utente deve concedere l'autorizzazione prima di installare un'applicazione da qualche altra parte. Inoltre, il s.o. di BigG detiene oltre il 70% della quota di mercato globale dei sistemi operativi mobili e si sa: gli attori malintenzionati (leggasi cyber-criminali= tendono a prendere di mira le piattaforme più popolari.

