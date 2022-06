TIM: come riconoscere un operatore vero da uno falso

Le truffe stanno aumentando soprattutto nel settore telefonia fissa e mobile. A rivelarlo è TIM che ha registrato un aumento importante dei raggiri che utilizzano il suo buon nome come esca per adescare le vittime.

Il metodo è sempre lo stesso, fingersi un operatore TIM e spingere il povero malcapitato a cadere nella loro trappola. L’operatore telefonico nazionale ha redatto un vademecum per riconoscere gli operatori veri da quelli falsi.

Spesso, un mezzo utilizzato per la diffusione di queste truffe, oltre alle chiamate Call Center, è la mail. Sempre più messaggi invitano l’utente a cliccare su link fraudolenti realizzati per il furto dei dati personali e bancari.

Questi attacchi vengono definiti in gergo tecnico phishing e sono molto pericolosi. Come pericolosi sono coloro che, fingendosi dipendenti di TIM, vi contattano per recedere dal contratto in essere e sottoscrivere quello che, a detta loro, risulta essere più conveniente.

TIM: come riconoscere le truffe esca

TIM ha elencato una serie di elementi che permettono a chiunque li legga di riconoscere una truffa che sfrutta il suo buon nome come esca. Scopriamoli insieme e, successivamente, vediamo come difenderci da questi pericoli:

Ricevi una chiamata con un messaggio vocale registrato che si presenta come TIM e ti propone irripetibili opportunità di risparmio o comunicazioni mail da indirizzi solo apparentemente riconducibili a TIM con informazioni non corrette, come ad esempio prossimi aumenti tariffari da parte di TIM

Ti propongono di risparmiare cessando la tua linea e attivandone una nuova con un diverso numero telefonico o intestatario

Ti presentano offerte di altri operatori a condizioni poco chiare o esageratamente convenienti

Come difendersi

Esistono alcuni modi per difendersi da queste truffe pericolose. Il primo è saper riconoscere gli operatori TIM veri da quelli falsi. Quando si tratta del Servizio Clienti ufficiale la chiamata arriva sempre da un numero in chiaro e ricontattabile.

Inoltre, l’operatore, durante una registrazione vocale per accettazione di una proposta commerciale, menziona sempre il proprio nome e il proprio codice partner. Quest’ultimo può essere verificato sul sito di TIM prima di procedere con la sottoscrizione verbale del contratto.

Per quanto riguarda email di phishing, l'unico modo è attivare una protezione antivirus.

