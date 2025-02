Tim: aumenti di prezzo in arrivo per queste offerte ricaricabili di rete mobile

Tim ha annunciato un nuovo aumento di 1,99 euro al mese per alcune delle sue offerte ricaricabili di rete mobile, a partire dal primo rinnovo successivo al 7 marzo.

Questo aggiornamento, comunicato ufficialmente il 3 febbraio scorso attraverso il sito di Tim e tramite SMS personalizzati, segue una tendenza già vista in passato, come nel caso della rimodulazione di dicembre che aveva introdotto un incremento identico.

Rimodulazione Tim: come evitare l’aumento e quali sono le alternative

I clienti Tim interessati da questa modifica avranno due possibili strade da percorrere. La prima è accettare l’aumento del canone mensile, attivando una promozione gratuita che aggiunge 50 GB di traffico dati mensili o abilitando il 5G Ultra, a seconda dell’offerta attuale. Per attivare i 50 GB extra, basterà inviare un SMS gratuito con il testo “50GIGA ON” al numero 40916, mentre per il 5G Ultra sarà necessario mandare “5G ON” allo stesso numero. Entrambe le opzioni sono valide fintanto che il cliente mantiene l’offerta principale.

Chi preferisce evitare l’aumento senza aggiungere servizi extra potrà invece aderire a un’offerta Tim dedicata, che mantiene lo stesso costo attuale ma include 2 GB in più rispetto alla propria offerta corrente. Per attivarla, è necessario inviare un SMS con il testo “CONFERMO ON” al 40916 entro il 28 febbraio.

Tim ha giustificato questa rimodulazione citando “esigenze economiche legate alle mutate condizioni di mercato”: una motivazione già chiamata in causa nelle precedenti occasioni. Come detto, l’aumento sarà applicato a partire dal primo addebito successivo al 7 marzo ed i clienti potranno verificare i dettagli della propria offerta attraverso l’app MyTIM, il sito web o contattando il Servizio Clienti al numero 119.

Per chi non volesse accettare le nuove condizioni, è prevista la possibilità di recedere dal contratto o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, esercitando il diritto di recesso entro il 7 aprile. Il recesso può essere effettuato online compilando un modulo dedicato, inviando una PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it, recandosi in un negozio Tim o chiamando il 119.